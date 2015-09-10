Колосков: «Мостовой не дилетант, но суждения должны быть обоснованными»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал словесную перепалку главного тренера сборной России Леонида Слуцкого и бывшего игрока «Спартака» Александра Мостового.

– Леонид Викторович расстроился критике Александра Мостового и обозвал его дилетантом. Справедливо?

– Читал высказывания Мостового. Мостовой говорил о том о совмещении и о том, что в каких-то играх можно без тренера играть. Если помните, и я говорил о том же.

.– Что все же делать с дилетантами? Это ведь еще Бубнов не подключился. Хвалит Евгений Серафимович, но после «дилетанта» в адрес Мостового последствия непредсказуемы.

– Ну, Бубнов может подсчитать ТТД – и думаю, мы установили определенный рекорд. А Ловчев, думаю, сейчас вряд ли что-то отрицательное скажет, он, я читал, хвалит Слуцкого за атмосферу и желание команды играть в футбол, а не выполнять механически установку.

– Дилетант ли Мостовой?

– Нет, конечно. Он прошел определенную школу, играл в футбол, имеет авторитет в российских и международных кругах. Хотя, понятно, что сейчас на фоне общей поддержки решения о назначения Слуцкого Мостовой один не поддерживает. Но так всегда было, у каждого есть точка зрения, и почему за это его надо обзывать дилетантом?

– Как быть?

– Есть точка зрения, ее можно опровергнуть результатом, и не двумя играми, а за более продолжительное время. И я бы предостерег Мостового от крайних суждений в адрес кого бы то ни было. Суждения должны быть, но они должны быть обоснованными.