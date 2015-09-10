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    Кержаков: «В успехах Дзюбы огромная заслуга средней линии»

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков верит, что Артем Дзюба в скором времени сможет догнать его по количеству забитых голов. На данный момент на счету Кержакова 30 мячей в составе сборной, у Дзюбы – семь.

    «Буду только рад, если это произойдет как можно быстрее. Во-первых, чем больше забивать сборная России, тем больше у нас будет побед на любом уровне. Артем сейчас играет выдвинутого нападающего, который должен завершать. В том, что у него это получается, огромная заслуга нашей средней линии, которая создает моменты.

    Во-вторых, чем больше Дзюба будет забивать за сборную, тем больше будет у него уверенности. Она перенесется на клуб, а значит, Артем станет забивать за «Зенит«. И клуб с ним будет добиваться серьезных результатов», – сказал Кержаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2015 07:41
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1441865423
    Все правильно Саш -а то зазвездили дерево.А полузащита-это лучшие наши игроки.Один Широков чего стоит.
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    ologreds
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