Кержаков: «В успехах Дзюбы огромная заслуга средней линии»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков верит, что Артем Дзюба в скором времени сможет догнать его по количеству забитых голов. На данный момент на счету Кержакова 30 мячей в составе сборной, у Дзюбы – семь.

«Буду только рад, если это произойдет как можно быстрее. Во-первых, чем больше забивать сборная России, тем больше у нас будет побед на любом уровне. Артем сейчас играет выдвинутого нападающего, который должен завершать. В том, что у него это получается, огромная заслуга нашей средней линии, которая создает моменты.

Во-вторых, чем больше Дзюба будет забивать за сборную, тем больше будет у него уверенности. Она перенесется на клуб, а значит, Артем станет забивать за «Зенит«. И клуб с ним будет добиваться серьезных результатов», – сказал Кержаков.