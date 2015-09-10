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    • Чугайнов: «Задача Слуцкого в сборной – побороть менталитет игроков»

    Чугайнов: «Задача Слуцкого в сборной – побороть менталитет игроков»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал игру национальной команды под руководством Леонида Слуцкого и поделился мнением о трудностях, которые ждут наставника при работе со сборниками.

    «Для Капелло как типичного итальянского прагматика главное — не пропустить. У Слуцкого же акцент на атаку. Бросается в глаза, что впереди команда действует более раскрепощенно. С вдохновением. С желанием не просто отбиться, а сотворить на поле что-нибудь красивое. Теперь за сборной наблюдать гораздо интереснее», – говорит Чугайнов.

    По мнению бывшего игрока, помешать Слуцкому может отношение к делу, характерное для российских футболистов.

    «Смущает одно – особенность российского менталитета. Любая смена тренера сопровождается эмоциональным подъемом. Когда же начинается рутинка, запал у нас быстро пропадает. Это самое тяжелое, что ждет Слуцкого. Его задача — сделать так, чтобы у футболистов глаза горели постоянно».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 01:40
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    Комментарии (2)
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    Petrak86
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    у Слуцкого осталось 2 матча, думаю, на эти игры запала должно хватить. А потом ему надо бежать оттуда, иначе со сборниками позора потом не оберется. Пусть работает с ЦСКА, там у него хорошо получается, а серьезно тренировать сборную - это, конечно, почетно, но огромный риск получить репутацию очередного неудачника, если игроки сборной вдруг устанут играть с запалом
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