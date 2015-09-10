Чугайнов: «Задача Слуцкого в сборной – побороть менталитет игроков»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал игру национальной команды под руководством Леонида Слуцкого и поделился мнением о трудностях, которые ждут наставника при работе со сборниками.

«Для Капелло как типичного итальянского прагматика главное — не пропустить. У Слуцкого же акцент на атаку. Бросается в глаза, что впереди команда действует более раскрепощенно. С вдохновением. С желанием не просто отбиться, а сотворить на поле что-нибудь красивое. Теперь за сборной наблюдать гораздо интереснее», – говорит Чугайнов.

По мнению бывшего игрока, помешать Слуцкому может отношение к делу, характерное для российских футболистов.

«Смущает одно – особенность российского менталитета. Любая смена тренера сопровождается эмоциональным подъемом. Когда же начинается рутинка, запал у нас быстро пропадает. Это самое тяжелое, что ждет Слуцкого. Его задача — сделать так, чтобы у футболистов глаза горели постоянно».