Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Мне непонятен игровой тонус Черышева»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реала» Денисом Черышевым, который не принял участия в матчах сборной против Швеции (1:0) и Лихтенштейна (0:7).

    «Очень сложно составить впечатление об игроке, судя только по тренировкам и не до конца представляя, как он играет.

    Я сказал Денису, что для вызова в национальную команду нужна хоть какая-то игровая практика в клубе. Я понимаю, что это «Реал». Я все прекрасно понимаю. Но, беседуя с игроками индивидуально, я каждому мог рассказать о своих взглядах, о том, что от него будет требоваться в сборной.

    Единственный, кому я не мог это высказать, – это Денис. Потому что я не совсем понимаю, в каком игровом тонусе он находится и за счет чего может быть конкурентоспособным. Определить это по тренировкам достаточно сложно», - говорит Слуцкий.

    Наставник подчеркнул, что именно игровой тонус футболиста вызывает вопросы.

    «Я не могу сказать, что Черышев для меня – это темная лошадка. Его качества мне примерно понятны. А вот его игровой тонус – нет. Думаю, и для самого Дениса он непонятен».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 10 сентября 2015, 09:06

      "Я не могу сказать, что Черышев для меня – это темная лошадка. Его качества мне примерно понятны. А вот его игровой тонус – нет. Думаю, и для самого Дениса он непонятен". Мне так на собеседованиях постояно говорят)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Nanonoko 9 сентября 2015, 23:57

      ты дурило картонное!!!при счете 5-0 выпусти его на поле и посмотри!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Nanonoko 10 сентября 2015, 06:42

      а смысл? смотреть на игровой тонус надо в преддверии важный матчей, а не тогда, когда это ничего не решает, а ближайшие игры через месяц. Уровень Черышева и так всем понятен, незачем его "просматривать", а даже если бы он показал хорошую форму - не факт, что через месяц он будет в такой же форме.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11