Слуцкий: «Мне непонятен игровой тонус Черышева»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реала» Денисом Черышевым, который не принял участия в матчах сборной против Швеции (1:0) и Лихтенштейна (0:7).

«Очень сложно составить впечатление об игроке, судя только по тренировкам и не до конца представляя, как он играет.

Я сказал Денису, что для вызова в национальную команду нужна хоть какая-то игровая практика в клубе. Я понимаю, что это «Реал». Я все прекрасно понимаю. Но, беседуя с игроками индивидуально, я каждому мог рассказать о своих взглядах, о том, что от него будет требоваться в сборной.

Единственный, кому я не мог это высказать, – это Денис. Потому что я не совсем понимаю, в каком игровом тонусе он находится и за счет чего может быть конкурентоспособным. Определить это по тренировкам достаточно сложно», - говорит Слуцкий.

Наставник подчеркнул, что именно игровой тонус футболиста вызывает вопросы.

«Я не могу сказать, что Черышев для меня – это темная лошадка. Его качества мне примерно понятны. А вот его игровой тонус – нет. Думаю, и для самого Дениса он непонятен».