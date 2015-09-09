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    Мостовой: «Не надо трогать мою жизнь»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил главному тренеру национальной команды Леониду Слуцкому, который назвал Мостового дилетантом в тренерском деле.

    «Мне прочитали высказывания Слуцкого. Повторю главное, которое касается не только тренера сборной, но и вообще футбола: совмещение для меня неприемлемо, у нас достаточно тренеров, которые способны работать со сборной. И второе: люди, которые отдали жизнь футболу, для меня всегда будут выше тех, кто в этот футбол пришел просто потому, что так сложилась их жизнь. И не надо мне указывать, что говорить, а что нет. Не придумываю ничего, что вижу, то и говорю.

    И у меня просьба – не надо трогать мою жизнь, как футбольную, ту, что на поле, так и ту, что была после», – сказал Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.09.2015 22:19
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rotor1812
    1441827098
    Мостовой ну, что вы такой упрямый, молодец что имеете собственное мнение, вся страна сейчас рада в кое-то веки за сборную по футболу, и если уж речь зашла о собственном мнении, Слуцкий я считаю гораздо больше вашего добился, кто я чтобы судить Вас футбольную звезду, да уж, мы же болельщики никто для вас чипсоедов миллионеров!
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    Rotor1812
    1441827277
    Просто надо быть проще, если уж такой скептик, скажите, рад за сборную, но дорога еще впереди очень длинная!
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    Serjoga
    1441828719
    Обиделся! Действительно делитант!
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    jorarich
    1441829606
    У Мостового пукан горит ах ха ха млять вот баба он натуральная! когда он полную чушь про других говорит и пишет это норма для него а как правду один ра3 ему ответили так плять гавно 3акипело ах ха ха вот средний род!
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    RamonCSKA
    1441830845
    ха мостовой опять начал свою черную зависть через прессу в тренерском деле мостовой дилетант ,я понимаю мнение мокринье,романцева,газзаева можно считать автритетным,что он выииграл тренером?в великой сельте поиграл вот стать тренером сборной России и ЦСКА ,выииграть несколько титулов,пройти тренерскую карьеру с 0,от детско-юношеского до главной команды,это уже почетный показатель ,на счет совмещения пока оно себя в полной мере оправдывает Слуцкий и так изучил уже всех ,не первый год в рпл а тренировать сборную он едет также со сборниками ,он же не остается резерв цска тренировать мостовой может просто убиться об стену
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    Оззи
    1441830919
    Мостовой уже зае...л!!!Сколько можно чушь нести???Самого-то даже в ФНЛ не возьмет никто!!!
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    Дагыстанец
    1441859682
    Моствой сделал себе имя в европе а что такой суцкий
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    Gwynbleidd
    1441878539
    Ну е сожалению футболисты в нашей стране интеллектом не отличаются или он это считает правильным: "Не придумываю ничего, что вижу, то и говорю."? Умный человек подумает, а потом скажет, а не будет говорить то что видит... Знал бы он хоть немного историю футбола в СССР и России, для него бы стало открытием, что почти все наши ВЕЛИКИЕ тренеры, совмещали работу и в клубах и в сборной! И ничего добивались результата! Причем большего, чем сам Мостовой когда либо добивался!
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    CSKA №1
    1441960797
    Мостовой гавно!!!
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    ologreds
    1694997210
    numo441833
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