Слуцкий пока не готов выбирать между сборной и ЦСКА

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что не будет совмещать свои посты на протяжении долгого времени. При этом о выборе между клубом и национальной командой он говорить отказался.

«До окончания квалификации Евро я не готов говорить об этом», – сказал Слуцкий.

Параллельную работу с двумя командами специалист назвал слишком тяжелой.

«Я не собираюсь долго жить в таком цейтноте. Совмещение, которое будет длиться годами, точно невозможно. Это очень сложно, правда. Не буду лукавить и говорить, что совмещать — легко. Это очень тяжело, объем работы огромен, — сказал Слуцкий. — Но я заранее знал, что ситуация будет именно такой. Понятно, что если бы сейчас я не работал в сборной, то во время паузы в чемпионате России ходил бы в театр, на КВН. Но я в сборной. И сказать, что совмещение как-то сказывается на качестве работы, я не могу. Повторюсь — объем работы был очень велик. Требовалось проводить тренировки, делать различные разборы, также я со всеми игроками побеседовал индивидуально. Особенно тяжело было в три дня. Чуть полегче стало в день перед игрой со Швецией».