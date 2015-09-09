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    Слуцкий пока не готов выбирать между сборной и ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что не будет совмещать свои посты на протяжении долгого времени. При этом о выборе между клубом и национальной командой он говорить отказался.

    «До окончания квалификации Евро я не готов говорить об этом», – сказал Слуцкий.

    Параллельную работу с двумя командами специалист назвал слишком тяжелой.

    «Я не собираюсь долго жить в таком цейтноте. Совмещение, которое будет длиться годами, точно невозможно. Это очень сложно, правда. Не буду лукавить и говорить, что совмещать — легко. Это очень тяжело, объем работы огромен, — сказал Слуцкий. — Но я заранее знал, что ситуация будет именно такой. Понятно, что если бы сейчас я не работал в сборной, то во время паузы в чемпионате России ходил бы в театр, на КВН. Но я в сборной. И сказать, что совмещение как-то сказывается на качестве работы, я не могу. Повторюсь — объем работы был очень велик. Требовалось проводить тренировки, делать различные разборы, также я со всеми игроками побеседовал индивидуально. Особенно тяжело было в три дня. Чуть полегче стало в день перед игрой со Швецией».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 21:36
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    Комментарии (2)
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    чепушило
    1441828154
    Не нужен чеши тогда из сборной!!! Заявляет на после матчевовой конференции, что надеюсь Дзюба поймает Звездочку, и мы выиграем у Зенита, при чем тут клубы, ты тренируешь сборную губошлеб, надеюсь армейцев нагреют и хорошо, чтобы у них звездочки кружились вокруг головы
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    ologreds
    1694997210
    numo441829
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