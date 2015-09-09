Слуцкий: «Мостовой - дилетант в тренерской работе»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал критические высказывания бывшего футболиста национальной команды Александра Мостового в свой адрес.

«Читаю все. Но отношусь спокойно. У меня есть четкое правило – с дилетантами не спорить. Критики вроде Мостового в плане тренерской работы – именно дилетанты. В прошлом – выдающиеся футболисты, никто не оспаривает их величия. Но тренер – совсем другая профессия. А я с дилетантами не пытаюсь вступать в пикировки. Мне с ними неинтересно», - говорит Слуцкий.

Причину этой критики наставник видит в невостребованности некоторых бывших игроков.

«Причина всегда одинаковая. Мостовой ведь не один такой. Есть люди, которые были яркими фигурами на футбольном поле, но после завершения карьеры не смогли перестроиться на футбольное поле жизни. А они считают, что перед ними за все игроцкие заслуги должна вечно расстилаться ковровая дорожка. Их должны приглашать на все должности. Им кажется, что вслед за блестящей игровой карьерой они станут не менее блестящими тренерами, спортивными директорами и так далее.

Когда этого не случается, возникает внутренняя ломка. Тебе 20 лет твердили, какой ты великий (и ты действительно великий игрок), а тут вдруг раз – и пустота. Зато какие-то люди, и ногтя Мостового не стоившие как футболисты, становятся востребованными.

Классическая ситуация. Она может произойти в любой сфере деятельности. Когда у тебя есть только «вчера», но нет ни «сегодня», ни «завтра», появляется желчь, обида, отсутствие конструктива и все остальное. Этих людей стоит пожалеть. Посочувствовать. И пожелать найти нормальную работу. Чего я и желаю абсолютно всем экспертам, которые критически настроены ко всему на свете».