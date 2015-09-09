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    Вернблум: «Я люблю эту команду»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, с которым клуб сегодня продлил контракт до 2018 года, прокомментировал это событие. По его словам, выход ЦСКА в Лигу чемпионов не был главной причиной продления договора.

    «Даже если бы не вышли в групповой этап, думаю, я бы остался, ведь я люблю эту команду. Конечно, всегда хочется играть в Лиге чемпионов, но не могу сказать, что это было решающим фактором. Я очень рад, что мы добились этого. Мы всегда будем бороться за титулы в России», - говорит Вернблум.

    Футболист сказал, что с самого начала не собирался покидать клуб.

    «С тех пор, как мы начали переговоры, я изначально склонялся к решению остаться в клубе. Но были некоторые детали, которые надо было прояснить. Клуб показал, что верит в меня, и я очень счастлив».

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2015 20:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 10 сентября 2015, 03:03

      главное что бы продолжал играть как играет и рости в классе, по сути Понтус сейчас лидер, что доказывал когда был палочкой выручалочкой и забивал очень важные мячи.желаю играть до 35 как минимум не теряя уровня в любимом клубе =))))))))

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