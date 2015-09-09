Вернблум: «Я люблю эту команду»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, с которым клуб сегодня продлил контракт до 2018 года, прокомментировал это событие. По его словам, выход ЦСКА в Лигу чемпионов не был главной причиной продления договора.

«Даже если бы не вышли в групповой этап, думаю, я бы остался, ведь я люблю эту команду. Конечно, всегда хочется играть в Лиге чемпионов, но не могу сказать, что это было решающим фактором. Я очень рад, что мы добились этого. Мы всегда будем бороться за титулы в России», - говорит Вернблум.

Футболист сказал, что с самого начала не собирался покидать клуб.

«С тех пор, как мы начали переговоры, я изначально склонялся к решению остаться в клубе. Но были некоторые детали, которые надо было прояснить. Клуб показал, что верит в меня, и я очень счастлив».