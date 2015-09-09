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    Слуцкий: «Наверное, контракт со сборной мне не нужен»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сообщил, что на сегодняшний день у него нет подписанного контракта с РФС. Специалист утверждает, что никаких документов не подписывал.

    «Мы вообще ни с кем не обговаривали тему моего контракта. Насколько я знаю, РФС общался с клубом. Но со мной никто не общался. Я ничего не подписывал, никаких бумаг. Наверное, он (контракт) не нужен. Я не знаю юридических деталей», – говорит Слуцкий.

    Впрочем, наставника такое положение дел не смущает.

    «Абсолютно не смущает. А что меня должно смущать? Будет ли мне выплачен бонус или нет? Это не та сумма и не та ситуация, где я должен чему-то не доверять. У меня нет никаких оснований для этого».

    Источник: ТАСС

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    09.09.2015 19:49
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    Комментарии (19)
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    чепушило
    1441827334
    Не нужен чеши тогда из сборной!!! Заявляет на после матчевовой конференции, что надеюсь Дзюба поймает Звездочку, и мы выиграем у Зенита, при чем тут клубы, ты тренируешь сборную губошлеб, надеюсь армейцев нагреют и хорошо, чтобы у них звездочки кружились вокруг головы
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    Тот еще Бобер
    1441827834
    все радуются 0-7, а в футболе как был бардак, так и остается покамест
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    ManUtd1972
    1441829174
    Лихтенштейн пора забыть,смотреть вперед надо
    Ответить
    Petrak86
    1441855823
    новость преподнесена так, будто Слуцкий говорит, что ему не интересна работа со сборной. По факту же речь именно о документе, мол ничего не предлагают подписывать, но он при этом и не парится, а спокойно работает. Честно, думал, что фразу закончит, мол не та сумма и ситуация, чтоб переживать об этом, ну типа, на крайняк и бесплатно 4 мачта отработает, ради сборной. Ан нет, речь о том, что он и так уверен, что ему заплатят. С другой стороны правильно, любой труд должен оплачиваться. Президент больше всех за страну переживает по идее, но все равно получает за это зарплату
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    Serjinho
    1441857305
    ну все. обыграли на соплях мертвых шведов, накидали беспомощному лихтенштейну. теперь в россии точно есть футбол! вводим новую схему лимита на легионеров! чтобы 12 русских на поле было!
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    StaFF7
    1441866714
    Очередная ерунда от бомбардира. Таких бредовых новостей еще ни где не встречал,что они тут пишут
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    Protosser
    1441867146
    Тут, я смотрю, многие орангутаны не читают сам текст новости, а смотрят только на заголовок.. Чувак говорит, что ему плевать на контракт - он просто - делает свою работу, старается вывести сборную на ЧЕ.
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    zadorozhnyy94M-U
    1441870487
    Мужик!
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    Igreks
    1441873317
    цынизм в его словах превышает планку
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    ologreds
    1694997210
    numo441820
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