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    Россия поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА

    Сборная России после двух побед в сентябре над Швецией и Лихтенштейном поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА, который будет использован для составления «корзин» перед жеребьевкой финальной части Евро-2016.

    Команда Слуцкого совершила самый большой подъем в рейтинге. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть – десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория – 30-я, Молдова – 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место.

    В тройку лучших сборных входят Германия, Испания и Англия.

    Рейтинг сборных УЕФА на 9 сентября 2015 года

    1. Германия       41 011
2. Испания         37 638
3. Англия            35 978
4. Португалия    34 622
5. Италия            33 714
6. Бельгия          33 712
7. Франция         33 599
8. Голландия      33 494
9. Украина          30 866
10. Австрия        30 717
11. Россия          30 350

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 18:28
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    Комментарии (11)
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    Лохмач Санькевичус
    1441813668
    Желательно в 6-ку войти (а если Франции не будет в первой шестёрке то и в пятёрку), чтоб нас из первой корзины при жеребьёвке доставали... После двух оставшихся побед в группе, это возможно, учитывая плотность тех сборных что выше нас.
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    CSKA №1
    1441814536
    А че там ХОХЛЫ забыли со своей ниочемной сборной???Они уж никак не выше Австрии должны быть!!!Чушь...
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    bset
    1441816432
    Адекватность этого рейтинга зашкаливает)) Выиграли - в десятке. Проиграли - 30-е место)
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    Marizza
    1441823368
    Считай 10-е, Голландии на евро не будет))
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    Goosfraba
    1441862240
    Бельгийцы опустились
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    Звезда запаса
    1441883687
    Мы хуже хохлов?
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    Рулон Обоев
    1441980948
    Хохлов и австрияков надо обходить
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    ologreds
    1694997212
    numo441810
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