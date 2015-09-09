Россия поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА

Сборная России после двух побед в сентябре над Швецией и Лихтенштейном поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА, который будет использован для составления «корзин» перед жеребьевкой финальной части Евро-2016.
Команда Слуцкого совершила самый большой подъем в рейтинге. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть – десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория – 30-я, Молдова – 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место.
В тройку лучших сборных входят Германия, Испания и Англия.
Рейтинг сборных УЕФА на 9 сентября 2015 года
1. Германия 41 011
2. Испания 37 638
3. Англия 35 978
4. Португалия 34 622
5. Италия 33 714
6. Бельгия 33 712
7. Франция 33 599
8. Голландия 33 494
9. Украина 30 866
10. Австрия 30 717
11. Россия 30 350