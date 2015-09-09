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    • Кирьяков: «Черногорская команда идет по пятам и может преподнести неприятный сюрприз»

    Кирьяков: «Черногорская команда идет по пятам и может преподнести неприятный сюрприз»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что национальной команде предстоит еще два непростых матча в отборочном цикле к чемпионату Европы-2016.

    «Когда команда выигрывает с таким счетом, вряд ли найдется тот, кто сможет сказать неприятные слова в адрес нашей сборной. Эта победа очень значима для нас. Важно, что еще и Швеция потеряла свои очки. Теперь с оптимизмом можно смотреть в будущее. Но со стопроцентной уверенностью пока рано говорить об этом. Теперь мы не зависим от результатов других команд. Главное, команда не должна давать шведам шансов обойти нас. В любом случае впереди будет две тяжелые игры. Стоит вспомнить, что мы потеряли очень важные очки как раз в игре с Молдавией у себя дома, сыграв тогда вничью. Сейчас остается только обыгрывать их. И тот скандальный матч с Черногорией не стоит забывать. Они могут преподнести неприятный сюрприз. Тем более черногорская команда идет по пятам. Сейчас они борются со шведами за третье место и имеют большие шансы попасть в стыковые матчи. Поэтому черногорцы будут делать всe, чтобы обыграть нас», – сказал Кирьяков.

    Источник: Известия

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    09.09.2015 17:07
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