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    • Колосков: «У Мутко будет много аргументов, чтобы уговорить ЦСКА отпустить Слуцкого»

    Колосков: «У Мутко будет много аргументов, чтобы уговорить ЦСКА отпустить Слуцкого»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что если сборная России поедет на чемпионат Европы, то тренировать ее продолжит Леонид Слуцкий.

    Уже многие задаются вопросом: что делать со Слуцким, у которого контракт с ЦСКА, если сборная попадает на Eвро-2016. У вас есть ответ?

    – По-моему министр спорта России и президент РФС четко ответил на ваш вопрос. Слуцкий до конца отборочного цикла будет совмещать посты, а после этого у сборной появится освобожденный тренер.

    То есть вновь придется договариваться с ЦСКА?

    – Это уже другой вопрос. Думаю, у Виталия Леонтьевича найдется много аргументов, чтобы убедить руководство ЦСКА отпустить Слуцкого в интересах сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2015 16:01
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    Комментарии (3)
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    urbix
    1441807054
    Мутко, гори в аду! Не трогай Слуцуого. Гинер победит.
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    zagrizlik
    1441812572
    Отмена лимита и Газзаев президент рфс,это неплохая цена. ))))
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    ologreds
    1694997212
    numo441798
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