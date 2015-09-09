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    Мовсесьян: «У игроков эйфории не будет, уверен»

    Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян уверен, что игроки сборной России не будут переоценивать свои силы после двух побед подряд над сборными Швеции и Лихтенштейна.

    «У игроков эйфории не будет, уверен, а вот у прессы – вполне. Не надо сейчас превозносить результаты, петь дифирамбы. Коллектив сделал ровно то, что от него и требовалось, чтобы приблизить себя к выходу в финальную часть Евро-2016. Когда пробьемся во Францию, то тогда можно будет подвести итоги микроцикла под руководством Леонида Слуцкого. Но только когда будет решена задача», – заявил Мовсесьян.

    Полное интервью с Андреем Мовсесьяном читайте на нашем сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 15:30
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