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    • Кержаков: «Нет ли профессиональной ревности к голам Дзюбы? Ха, нет, конечно!»

    Кержаков: «Нет ли профессиональной ревности к голам Дзюбы? Ха, нет, конечно!»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал покер своего одноклубника и нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна.

    «Дзюба сказал: «Кержаков не верил – а я иду за ним»? Молодец, чего уж там. Я думаю, если бы он не шeл за мной, в сборной его не было бы. В принципе всe логично. Команда здорово играет, а он – на острие атаки. В Лихтенштейне сборная создала очень много моментов, и здорово, что практически все реализовала. Артeм играет нападающего, который забивает голы. Ему нужно продолжать в том же духе. И тогда, я думаю, мы, во-первых, выйдем на чемпионат Европы, а во-вторых, добьeмся серьeзных результатов в финальной стадии.

    Нет ли профессиональной ревности? Ха, нет, конечно! Если за несколько лет Артeм догонит меня, значит сборная Росии будет добиваться серьeзных результатов, а это для меня самое главное. Считаю, что наша команда достойна занимать высокие места на европейском и мировом уровне», – сказал нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 15:10
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    Комментарии (3)
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    корабел
    1441806500
    Модераторы! Вы не находите, что в комметах появилось немало назойливых призывов типа покупать препараты для секса и прочее? Не удаляете? Популярности бомбардиру такие посты не принесут. Напротив.
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    Звезда запаса
    1441883935
    Дзюба: "Нет ли профессиональной ревности к промахам Кержакова? Ха, есть, конечно!"
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    ologreds
    1694997212
    numo441794
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