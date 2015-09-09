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    • Мовсесьян: «Схожие черты в игре ЦСКА и сборной присутствуют»

    Мовсесьян: «Схожие черты в игре ЦСКА и сборной присутствуют»

    Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян выразил свое мнение о сходстве игры сборной России и армейского клуба.

    «Схема общая, да. Схожие черты тоже присутствуют, но это абсолютно другая команда. Не могут же по одинаковой стилистике играть Роман Широков и Роман Еременко. Они же разноплановые. Возможно, это примитивное объяснение, но оно работает по всем позициям. Тут удивительно совершенное другое – команда до прихода Слуцкого не показывала того качественного футбола, который мы увидели сейчас. Исполнители ведь как были, так и остались сейчас. Разве есть в костяке коллектива что-то новое? Нет. Те же футболисты. Тут выходит на первый план роль главного тренера в команде», – сказал Мовсесьян.

    Полное интервью с Андреем Мовсесьяном читайте на нашем сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 14:48
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