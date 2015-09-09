Мовсесьян: «Ничего удивительного в матче с Лихтенштейном не произошло»

Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян дал свой комментарий относительно крупной победы сборной России в матче с Лихтенштейном.

«Ничего удивительного не произошло. Разве что россияне смогли впервые так хорошо реализовать преимущество в классе, если сравнивать с предыдущими играми с футбольными «карликами». Ребята сделали то, что должны были. Я вообще не понимаю, почему такое удивление вызывает разгромная победа России над Лихтенштейном, но совсем не вызывает противоречивых чувств подобные результаты со стороны других коллективов», – сказал Мовсесьян.

Полное интервью с Андреем Мовсесьяном появится на нашем сайте уже в ближайшее время.

