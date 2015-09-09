Фоменко: «Не хватило везения и свежести»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко считает, что его команде не хватило свежести в матче со Словакией (0:0) в рамках отбора на Евро-2016.

«Не хватило везения. Если серьезно, то если бы в этой спарке мы играли со Словакией первую игру, то нам было бы легче с таким соперником решить нашу задачу. Но когда идет уже второй матч, то силы уже не те. Некоторые ребята исключительно за счет характера выполняли то, что от них требовалось.



А вот у нашего соперника была возможность подойти к этому матчу в более боевом состоянии: некоторые игроки сборной Словакии пропускали поединок с Испанией из-за перебора карточек, некоторые в той встрече рано покинули поле. Как итог, словаки сегодня были свежее нас. Это и есть главная причина того, что нам не удалось сегодня победить», – заявил Фоменко.