Слуцкий: «Буду рад, если Дзюба поймает звездочку в ближайшем матче»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пообщался с прессой после победы над Лихтенштейном (0:7) в матче отбора на Евро-2016. Наставник прокомментировал спокойную обстановку на стадионе.

«У меня большой опыт матчей без зрителей. Это привычная для меня манера ведения игры. Кроме того, удобно корректировать действия сборной, где игроки еще притираются друг к другу. Мы благодарны тем, кто приехал из России за нас поболеть, но в целом аудитория позволяла мне докричаться до игроков», – рассказывает Слуцкий.

Также он пожелал Артему Дзюбе, сделавшему покер, звездной болезни перед матчем ЦСКА и «Зенита».

«Если поймает звездочку в ближайшем матче, я буду очень рад. А уходя на перерыв, он говорил, что хорошо себя чувствует, поймал кураж и хочет продолжить матч, чтобы еще отличиться».

Сам Слуцкий выглядел грустным.

«Я очень сильно устал, вот и все», – объяснил свое состояние наставник.