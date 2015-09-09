Дзюба: «Мяч оставлю себе»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от матча отборочного турнира к Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7), в котором он отличился четырьмя забитыми голами.

«Мяч оставлю себе. Не каждый день забиваешь четыре гола за сборную. Нам бы еще в группу Сан-Марино и Мальту. Тогда бы быстрее смог Кержакова догнать», – говорит Дзюба.

Также футболист прокомментировал возможности своего партнера по сборной Романа Широкова.

«Роман, помимо того, что любит поболтать, может и пяточкой хорошо сыграть. Здорово, что в сборной есть такие гениальные футболисты».