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    Слуцкий: «На серьезном уровне с таким счетом не выигрывал»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал интервью после победы в матче отборочного турнира на Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7). Важнейшим эпизодом встречи наставник развал удаление и пенальти в ворота соперника.

    «Ключевой эпизод — это пенальти. Счет стал 2:0 плюс удаление. Понятно, хозяевам приходилось обороняться, тратить силы. Оставалось только понять, каким будет итоговый счет. Хочу поблагодарить ребят за профессионализм, и даже когда счет стал благоприятным, они продолжали играть до конца», – говорит Слуцкий.

    Также тренер рассказал о своем опыте таких крупных побед.

    «Наверное, на серьезном уровне с таким счетом еще не выигрывал. Если брать третий дивизион, с «Олимпией» выигрывали и по 15:0».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 00:41
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    Комментарии (4)
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    LuckyPotapov
    1441750942
    Серьезный уровень. пфффффффффф. СМЕХ
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    Serjoga
    1441783564
    Уровень-то серьезный, но соперник не серьезный!
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    ologreds
    1694997216
    numo441748
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