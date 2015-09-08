Евро-2016. Россия разгромила Лихтенштейн

Сыграны матчи восьмого тура в группе G отбора на Евро-2016.

Сборная России одержала вторую победу подряд, без проблем обыграв в гостях Лихтенштейн. Игра была сделана уже к перерыву благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Александра Кокорина с пенальти. Во втором тайме Дзюба оформил хет-трик, а добили хозяев Федор Смолов, Алан Дзагоев и вновь Дзюба, отгрузивший в итоге покер – 0:7, и россияне выходят на второе место в группе благодаря результату в параллеьлном матче.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 8-й тур.

Лихтенштейн – Россия 0:7 (0:3) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Дзюба, 20; 0:2 – Кокорин (с пенальти), 39; 0:3 – Дзюба, 44; 0:4 – Дзюба, 72; 0:4 – Смолов, 75; 0:6 – Дзагоев, 84; 0:7 – Дзюба, 90.

Лихтенштнейн:Йеле, Кауфманн, Бюхель М. (Губзер, 83), Польверино, Саланович (Кристен, 87), Бюргмайер, Рехтштайнер, Хаслер, Фрик, Кибер (Зеле, 76), Йилдыз.

Россия: Акинфеев, Комбаров Д., Березуцкий В., Игнашевич, Смольников, Денисов (Глушаков, 46), Широков (Смолов, 73), Дзагоев, Шатов (Мамаев, 64), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Кибер, 58; Польверино, 62.

Удаления: Кауфманн, 38.

Судья: Бобби Мэдден