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    Евро-2016. Россия разгромила Лихтенштейн

    Сыграны матчи восьмого тура в группе G отбора на Евро-2016.

    Сборная России одержала вторую победу подряд, без проблем обыграв в гостях Лихтенштейн. Игра была сделана уже к перерыву благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Александра Кокорина с пенальти. Во втором тайме Дзюба оформил хет-трик, а добили хозяев Федор Смолов, Алан Дзагоев и вновь Дзюба, отгрузивший в итоге покер – 0:7, и россияне выходят на второе место в группе благодаря результату в параллеьлном матче.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 8-й тур.

    Лихтенштейн – Россия 0:7 (0:3) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Дзюба, 20; 0:2 – Кокорин (с пенальти), 39; 0:3 – Дзюба, 44; 0:4 – Дзюба, 72; 0:4 – Смолов, 75; 0:6 – Дзагоев, 84; 0:7 – Дзюба, 90.

    Лихтенштнейн:Йеле, Кауфманн, Бюхель М. (Губзер, 83), Польверино, Саланович (Кристен, 87), Бюргмайер, Рехтштайнер, Хаслер, Фрик, Кибер (Зеле, 76), Йилдыз.

    Россия: Акинфеев, Комбаров Д., Березуцкий В., Игнашевич, Смольников, Денисов (Глушаков, 46), Широков (Смолов, 73), Дзагоев, Шатов (Мамаев, 64), Кокорин, Дзюба.

    Предупреждения: Кибер, 58; Польверино, 62.

    Удаления: Кауфманн, 38.

    Судья: Бобби Мэдден

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 23:36
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    Комментарии (39)
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    Mary Jane
    1441746842
    С победой! Россия так держать!!!!! Продолжайте в том же духе!
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    Kruta
    1441746913
    Красавцы
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    Kruta
    1441747028
    Слуцкий красавчик так держаться
    Ответить
    Enter2006
    1441747764
    Как Слуцкий их по ходу игры накачивал... "вперед, давай-давай-давай, до последнего, до конца, игра еще не закончилась". - молодец. Я думаю 7 голов - это несомненно также заслуга "12 игрока" - тренера сборной и болельщиков!
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    y-ago
    1441748340
    Поздравления! Прежде всего, понравился настрой и желание играть. Ну, и конечно же, Слуцкий! Перефразируя Пушкина: "Ай, да Слуцкий, ай, да слуцкий сын!" Молодцы!
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    KosSidFCZP
    1441753791
    У нас любят перехваливать!Ребята,вы обыграли полупрофи,профессионалы как вы и должны с такими счетами обыгрывать тех,кто не занимается этим профессионально,это норма,для испанцев,немцев,итальянцев и тд.,а так уж прям расхваливать,это через чур!
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    Doctor Klyde
    1441764588
    Давайте петь дифирамбы Слуцкому. Он ведь гений, обыграл продавцов сантехники. А то, что мы не тестим новых игроков это гениально. Черышев не тестирован. Через 3 года с Берез будет песок сыпаться, где еще новичков тестировать, если не с такими командами. Первый матч с сильным соперником, Слуцкий станет врагом народа. PS в любом случае Россия вперед.
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    slavutiq70
    1441767164
    Всё норм ,,,Но деферамбы после дворовых комант конечно нелбзя петь,всё по плану пока и как Австрийцы помогли
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    ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
    1441775301
    ВСЕ,КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ..,НУ А КАКОЙ-ТО ЭЙФОРИИ БЫТЬ И НЕ ДОЛЖНО... ДЛЯ ФУТБОЛА РОССИИ ВЫХОД В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ Ч.Е. ИЛИ Ч.М. УЖЕ УСПЕХ!!! НУ А ТАМ УЖЕ НЕ СТОИЬ ЖДАТЬ,ЧЕГО-ТО СНОГШИБАТЕЛЬНОГО,ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ САМООТДАЧИ,И ЖРЕБИЯ.. ВПРОЧЕМ НАДО ЕЩЕ ВО ФРАНЦИЮ ПОПАСТЬ,В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, КАК Я ПОНИМАЮ УЖЕ И ЧЕТЫРЕХ ОЧКОВ ХВАТИТ...
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    ologreds
    1694997216
    numo441740
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