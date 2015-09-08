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    • Бышовец: «Результат будет предопределeн реализацией голевых моментов»

    Бышовец: «Результат будет предопределeн реализацией голевых моментов»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Лихтенштейна.

    «Изменения, которые могут произойти, в целом не изменят игровой концепции, которая была в предыдущей встрече. К игрокам, которые провели игру со шведами, нет претензий. Сегодня на поле хотелось бы увидеть Фeдора Смолова. Он бы мог полезно сыграть в матче против сборной Лихтенштейна. У Александра Ерохина и других новичков, которых привлекли в команду, ещe есть проблемы со взаимопониманием.

    Соперник позволяет нам внести коррективы в состав, оставить некоторых игроков в запасе. Конечно, физическое состояние у тех, кто не играл против шведов, лучше, но компенсирует ли это игровое взаимодействие? Стоит ли выпускать Романа Широкова в матче против Лихтенштейна? Многое зависит от его состояния. Если есть какие-то опасения, касающиеся его здоровья, то нет необходимости рисковать.

    Игра будет проходить с преимуществом нашей команды. Результат будет предопределeн реализацией голевых моментов. Мы должны добиваться преимущества за счeт владения мяча и индивидуальных качеств футболистов. Думаю, у нашей команды есть превосходство. Но распорядиться им можно только тогда, когда наша команда полностью сконцентрирована. Мы вправе ожидать победу российской команды с разницей в два мяча», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 16:03
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    Комментарии (4)
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    БРАВО БАРСЕЛОНА
    1441717450
    Как
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    mihail200606
    1441729708
    логика неумолимая...
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    sour12
    1441733041
    и ведь не поспоришь =))))))))) «Результат будет предопределён реализацией голевых моментов» сказал как отрезал!!!
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    ologreds
    1694997218
    numo441703
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