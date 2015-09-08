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    Черчесов прокомментирует матч между Швецией и Австрией

    Бывший главный тренер «Спартака», «Терека» и «Динамо» Станислав Черчесов будет комментировать матч ШвецияАвстрия в паре с комментатором Ильeй Казаковым.

    «Илья Казаков пригласил меня комментировать матч Австрия – Швеция. Я согласился, ведь я выступал в Австрии и знаю местный футбол, зрителям так будет интереснее. Сразу после матча я приму участие в программе «Большой Футбол». Надеюсь, всe пройдeт хорошо, и телезрителям понравится.

    После победы над Швецией шансы сборной России попасть на чемпионат Европы заметно подросли. Пока не всe зависит от нашей команды, ведь мы отстаeм от шведов на одно очко. Очень много будет зависеть от матча, который я буду сегодня комментировать. Подопечные Слуцкого играют с командой-аутсайдером, а Швеция — с лидером группы. Поэтому можно рассчитывать, что шведы потеряют очки и мы их обойдeм. В этом случае расклад в группе кардинально поменяется и всe уже будет зависеть только от нас», – рассказал Черчесов.

    Начало матча Швеция – Австрия в 21:45 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 15:12
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    Комментарии (9)
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    Fc_Baikal
    1441717568
    Что за х**ня ? :D
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    Etiainen
    1441717812
    он играл там почти 15 лет назад. с чего вдруг решил что знает местный футбол? ведь столько времени прошло, многое изменилось
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    AlexKane
    1441718000
    Вот если б Бубнов комментировал этот матч,а еще лучше наш с Лихтенштейном..
    Ответить
    Destructi0n
    1441725953
    "Очень много будет завесить от матча" завесить?
    Ответить
    maksspartak
    1441730270
    да да да )) надо теперь выиграть этих аутсайдеров ))) надеюсь со Шведами не плохо играли ))
    Ответить
    rash1959
    1441732869
    А после игры постирает всю форму
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    Звезда запаса
    1441884517
    Смешная шутка
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    ologreds
    1694997218
    numo441699
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