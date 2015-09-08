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    • Текстовая трансляция матча Словакия – Украина – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча Словакия – Украина – на «Бомбардире»

    Сборные Словакии и Украины сегодня сойдутся в битве за вторую строчку в своей отборочной группе. Словаки только в минувшую субботу потерпели первое поражение в этом отборочном цикле, проиграв испанцам.

    До этого сборная Яна Козака одержала шесть побед из возможных шести, в том числе в первом круге сумела обыграть украинцев на их поле со счетом (1:0). Подопечные Михаила Фоменко наверняка будут заряжены желанием ответить словакам за обидное домашнее поражение и дополнительно мотивированы турнирным положением, поэтому матч обещает быть нескучным.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Словакия – Украина. Комментировать для вас матч будет Александр Плеханов. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 20:21
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