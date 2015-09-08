Касильяс: «После каждой игры думаю, что она могла быть последней за сборную»

Голкипер сборной Испании и «Порту» Икер Касильяс прокомментировал свое достижение по матчам за сборную в качестве капитана. Напомним, в матче квалификационного раунда Евро-2016 против Словакии 34-летний вратарь вывел свою национальную команду на поле с капитанской повязкой в 100-ый раз.

«Я очень счастлив, что играю столько матчей, это немыслимо. Каждый день я думаю, этот матч мог быть моим последним за сборную. Я очень рад сыграть 100 игр в качестве капитана, надеюсь меня ждет еще больше и я продолжу представлять сборную Испании на международной арене», – рассказал голкипер.

