Текстовая трансляция матча Лихтенштейн – Россия – на «Бомбардире»

Сборная России, окрыленная успехом в матче против Швеции, сыграет против «карликов» из Лихтенштейна. В этом отборочном цикле команда Рене Паурича успела навести шороху, отобрав очки у Молдовы и Черногории. Но в сегодняшнем матче шансов у наполовину любительской команды маловато – россиянам очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2016.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Лихтенштейн – Россия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.