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    • Текстовая трансляция матча Лихтенштейн – Россия – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча Лихтенштейн – Россия – на «Бомбардире»

    Сборная России, окрыленная успехом в матче против Швеции, сыграет против «карликов» из Лихтенштейна. В этом отборочном цикле команда Рене Паурича успела навести шороху, отобрав очки у Молдовы и Черногории. Но в сегодняшнем матче шансов у наполовину любительской команды маловато – россиянам очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2016.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Лихтенштейн – Россия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 20:22
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    Комментарии (7)
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    Raulya
    1441719064
    За австрийцев сегодня болеет вся Россия))
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    Raulya
    1441719099
    Блин не в ту тему... как удалить комент????
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    uumode
    1441734041
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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    ologreds
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