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    Лев: «Мы практически гарантировали выход из группы»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда практически гарантировала для себя попадание на Евро-2016 после победы над Шотландией.

    «Перед матчами с Польшей и Шотландией была задача набрать шесть очков – и мы ее решили. Сделали большой шаг на пути во Францию.

    Рад, что нам удалось сегодня победить. Это было непросто, тем более что в некоторых моментах шотландцы буквально всей командой находились в своей штрафной. Я доволен, поскольку по большей части мы контролировали ход поединка и не позволили шотландцам создать моменты в открытой игре. Мы заслужили эту победу.

    Можно сказать, что мы практически гарантировали себе выход из группы. Ничьей в Дублине нам будет достаточно, но мы никогда не играем не ничью. Это не стиль Германии», – заявил Лев.

    Источник: УЕФА

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    08.09.2015 07:10
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