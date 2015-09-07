Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ярмоленко: «Я извинился перед Фоменко»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о задачах команды на матч отборочного турнира к Евро-2016 против Словакии.

    «Мы приехали сюда только за победой. Мы знаем, какое задание стоит перед командой, и понимаем, насколько для нашей страны важна предстоящая игра. Если мы завтра не выиграем, то можно забыть про второе место в группе», – сказал Ярмолленко.

    Также футболист прокомментировал свое физическое состояние и инцидент со своей заменой.

    «Свою физическую форму я оцениваю очень хорошо. У нас идет чемпионат, матчи сборной. А по поводу моего неудовольствия заменой я уже говорил: после игры я подошел к Михаилу Ивановичу и попросил прощения. Тот эпизод, наверное, можно списать на эмоции. Я извинился перед тренером, и мы поняли друг друга».

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997222
    numo441639
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+