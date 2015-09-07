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    Слуцкий: «Не делаем разницы между Швецией и Лихтенштейном»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пообщался с прессой перед матчем со сборной Лихтенштейна в рамках отбора на Евро-2016. Наставник уверяет, что команда серьезно относится к своему сопернику.

    «У нас в команде собраны опытные футболисты, которые понимают, что отрицательный результат нивелирует победу над шведами. Готовимся, не делая разницы никакой между Швецией и Лихтенштейном», – рассказал Слуцкий.

    Кроме того, специалист сказал, что на поле в Вадуце выйдут все сильнейшие игроки.

    «Мы завтра будем играть оптимальным вариантом состава, на мой взгляд».

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2015 19:43
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