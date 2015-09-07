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    • Нигматуллин: «Определенные опасения перед матчем с Лихтенштейном есть»

    Нигматуллин: «Определенные опасения перед матчем с Лихтенштейном есть»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча к Евро-2016 против Лихтенштейна.

    «Конечно, определенное опасение есть. Понятно, что мы должны предстоящего оппонента обыгрывать и даже с крупным счетом. Но наше соперничество с «карликами», как вы уже отметили, не всегда случается легким. Из-за недооценки соперника, к примеру. Но я не думаю, что Слуцкий позволит сейчас коллективу расслабиться. Плюс, на мой взгляд, будет небольшая ротация состава. На скамейке в игре со Швецией сидели несколько человек, которые могли оказаться на поле. Хотелось бы и Черышева увидеть, и Смолова», – сказал Нигматуллин.

    Полный текст интервью с Нигматуллиным читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 11:29
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