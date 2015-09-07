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    Чалханоглу: «Верю, что закончим турнир выше Голландии»

    Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над Голландией (3:0) в отборочном матче к Евро-2016.

    «После матча с Латвией вся страна задавала нам вопросы. Конечно, мы тоже были очень расстроены. Но мы хорошо настроились на этот матч, верили, что будем сражаться до конца. Мы не останавливались весь матч, бились на протяжении 90 минут и использовали свои шансы.

    Для нас было очень важно выиграть и выйти на третье место. Теперь нас ждут две очень тяжелые игры. Надеюсь и верю, что мы закончим турнир выше Голландии. Разумеется, такой победы мы не ожидали, но главное то, что мы продолжали бороться до конца. Мы сделали это с помощью наших болельщиков», – сказал Чалханоглу.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 10:07
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    Комментарии (2)
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    футболист классный
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