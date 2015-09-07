Овчинников: «В ряде моментов Акинфеев сотворил маленькие чудеса»

Тренер вратарей сборной России Сергей Овчинников высоко оценил игру голкипера Игоря Акинфеева в отборочном матче к Евро-2016 против Швеции (1:0).

«Игорь в очередной раз подтвердил свой класс. Вратарь высокого уровня должен иногда практически в одиночку выигрывать матчи, а Акинфеев делает это очень часто. Главное, что игра Игоря помогла нашей команде завоевать три очка. Это – главный критерий оценки вратаря.

Игорь провел очень хорошую игру в целом. В ряде моментов он выручил команду, а в ряде эпизодов сотворил маленькие чудеса.

Как вы отношусь к разговорам о том, что Акинфеев уже не тот? Отношусь спокойно. Разговоры будут всегда. Когда я играл за «Локомотив» и сборную России, а Игорь только начинал привлекаться в национальную команду, я еще тогда сказал ему, что если ты играешь на высоком уровне, то всегда будут люди, говорящие о тебе плохо. Это значит, что твоя персона вызывает уважение. Или раздражение, что, в принципе в данном контексте одно и то же. Кроме того, это еще и вопрос культуры. Одно дело – критика. Но когда люди хамят, а тем более делают это за глаза, они прежде всего показывают свою слабость и бескультурье. Поэтому я всегда советую Игорю не обращать внимание на таких людей и их высказывания», – сказал Овчинников.