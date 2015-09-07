Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Просинечки: «Мы создали 21 момент, но даже Терри ошибается»

    Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки остался доволен игрой своей команды в отборочном матче к Евро-2016 с Мальтой (2:2). Наставник считает, что его подопечные оставили на поле все силы.

    «Сегодня было очень жарко, но я доволен нашей игрой. Поздравления моей команде: для нас это был хороший матч. Конечно, в футболе случаются ошибки, и именно это помогло Мальте забить два гола.

    Но мы создали 21 момент, что значит – игра была хорошей. Мы доминировали на протяжении всего матча, но допускали ошибки. Впрочем, даже Джон Терри ошибается.

    Я видел много игр сборной Азербайджана и не скажу, что это лучшая из них. Но одна из лучших – точно. Мы можем гордиться собой – игроки отдали все силы на поле», – сказал Просинечки.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997228
    numo441548
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+