Петр Чех: «В последние 20 минут латвийцы были сумасшедшими»

Голкипер сборной Чехии Петр Чех поделился впечатлениями от прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Латвии.

«Пришлось нелегко. Первый тайм получился у нас просто здорово. Владели мячом, создавали моменты, забили два красивых гола. Однако затем Латвия освежила игру при помощи замен и заиграла рискованнее. Хозяева начали действовать интенсивнее, и нам приходилось раз за разом разряжать ситуацию после их длинных передач. Они забили, и последние 20 минут были сумасшедшими. Но мы убереглись и сейчас очень счастливы, что решили задачу за два тура до финиша, – сказал Чех. – На следующий поединок с турками мы выйдем с прекрасной мотивацией. По правде говоря, хотелось избежать ситуации, в которой нам обязательно были бы в этой игре нужны очки».

Напомним, в итоге чехи одержали победу со счетом 2:1.