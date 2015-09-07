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    Петр Чех: «В последние 20 минут латвийцы были сумасшедшими»

    Голкипер сборной Чехии Петр Чех поделился впечатлениями от прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Латвии.

    «Пришлось нелегко. Первый тайм получился у нас просто здорово. Владели мячом, создавали моменты, забили два красивых гола. Однако затем Латвия освежила игру при помощи замен и заиграла рискованнее. Хозяева начали действовать интенсивнее, и нам приходилось раз за разом разряжать ситуацию после их длинных передач. Они забили, и последние 20 минут были сумасшедшими. Но мы убереглись и сейчас очень счастливы, что решили задачу за два тура до финиша, – сказал Чех. – На следующий поединок с турками мы выйдем с прекрасной мотивацией. По правде говоря, хотелось избежать ситуации, в которой нам обязательно были бы в этой игре нужны очки».

    Напомним, в итоге чехи одержали победу со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 00:48
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