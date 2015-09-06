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    • Меркель рад возможности дебютировать за сборную Казахстана

    Меркель рад возможности дебютировать за сборную Казахстана

    Полузащитник итальянского «Удинезе» Александер Меркель рассказал о том, с каким настроем подходит к предстоящему отборочному матчу между сборными Казахстана и Исландии.

    «Казахстан – моя родина, – сказал Меркель. – Для меня большая честь надеть майку сборной. Да, я в шесть лет уехал с родителями жить в Германию. Но никогда не забывал о том, откуда я родом. И рад, что мне выпала эта возможность – сыграть за Казахстан».

    Напомним, Меркель вырос в семье советских немцев, выступал за юношеские сборные Германии и неоднократно заявлял о том, что хочет играть за сборную России.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 20:20
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    Комментарии (8)
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    Asbjorn
    1441560388
    С детства за Казахстан
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    proеzd2
    1441564587
    Удачи!
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    DarkJoy
    1441564659
    меркель ахаха- немка отжигает
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    uisumasu
    1441567650
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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    астраханец
    1441575133
    Удачный футбольный год у казахов, однако)
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    ologreds
    1694997230
    numo441524
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