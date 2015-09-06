Балахнин: «В матче с Лихтенштейном не исключена ротация состава»

Тренер сборной России Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями перед матчем против Лихтенштейна.

«В матче с Лихтенштейном не исключена ротация состава. Конечно, тяжеловато играть с таким небольшим интервалом между матчами, но то, что победили шведов, должно придать команде сил и уверенности. Лихтенштейн – команда неплохо обороняющаяся. Думаю, не должно быть недооценки. Как говорится, сейчас не осталось ни гигантов, ни карликов. В футбол умеют играть все», – заявил Балахнин.

Напомним, матч Лихтенштейн – Россия состоится 8 сентября в 21:45.