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    • Балахнин: «В матче с Лихтенштейном не исключена ротация состава»

    Балахнин: «В матче с Лихтенштейном не исключена ротация состава»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями перед матчем против Лихтенштейна.

    «В матче с Лихтенштейном не исключена ротация состава. Конечно, тяжеловато играть с таким небольшим интервалом между матчами, но то, что победили шведов, должно придать команде сил и уверенности. Лихтенштейн – команда неплохо обороняющаяся. Думаю, не должно быть недооценки. Как говорится, сейчас не осталось ни гигантов, ни карликов. В футбол умеют играть все», – заявил Балахнин.

    Напомним, матч Лихтенштейн – Россия состоится 8 сентября в 21:45.

    Источник: РФС

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    06.09.2015 16:29
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