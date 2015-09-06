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    • Австрия и еще семь команд обеспечили участие в стыковых матчах отбора Евро-2016

    Австрия и еще семь команд обеспечили участие в стыковых матчах отбора Евро-2016

    Сборная Англии, показав стопроцентный результат в семи матчах отбора Евро-2106, оформила выход в финальную часть турнира.

    Еще восемь команд гарантировали для себя участие как минимум в стыковых матчах – Исландия, Испания, Словакия, Украина, Австрия, Португалия, Дания и Албания.

    Завершили турнирную борьбу сборные Казахстана, Андорры, Белоруссии, Македонии, Люксемубрга, Гибралтара, Сан-Марино, Греции, Мальты, Сербии и Армении.

    Команды Латвии, Литвы, Молдовы и Азербайджана сохраняют шансы на участие в стыковых матчах, но не смогут побороться за прямую путевку на Евро-2016.

    Остальные сборные продолжают борьбу за прямые путевки и участие в «стыках».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 14:02
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    Комментарии (3)
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    95-shishani-95
    1441550916
    Удачи Исландии, Испании и Португалии!
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    spartak_88
    1441559191
    Албания наверное первый раз попала в стыки))
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    ologreds
    1694997232
    numo441493
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