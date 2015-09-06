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    Украина возглавляет рейтинг третьих команд отбора Евро-2016

    Сборная Украины возглавляет рейтинг команд, которые занимают третьи места в группах отбора Евро-2016 после 7-го тура. На счету команды Михаила Фоменко 12 очков в шести матчах.

    Далее следуют сборные Албании и Венгрии (по 11 очков), России и Норвегии (по 10 очков), Голландии (7 очков), Ирландии, Израиля и Эстонии (по 6 очков).

    Напомним, лучшая команда из занявших третьи места получит автоматическую путевку в финальную часть Евро-2106. Остальные восемь сборных проведут стыковые матчи.

    Рейтинг составляется на основе отборочных матчей за исключением тех, которые команда провела против последней сборной в своей группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 13:40
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    Комментарии (5)
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    barcelonistas
    1441537702
    Не хотелось бы Нидерланды видеть в стыках.
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    techno
    1441543362
    Что за евро 2106?))
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    Зенит-1
    1441545815
    Это будущее, до которого мы не доживем!)))
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    95-shishani-95
    1441551093
    До этого ещё дожить надо ))) Евро- 2106 год
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    ologreds
    1694997232
    numo441491
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