Украина возглавляет рейтинг третьих команд отбора Евро-2016

Сборная Украины возглавляет рейтинг команд, которые занимают третьи места в группах отбора Евро-2016 после 7-го тура. На счету команды Михаила Фоменко 12 очков в шести матчах.

Далее следуют сборные Албании и Венгрии (по 11 очков), России и Норвегии (по 10 очков), Голландии (7 очков), Ирландии, Израиля и Эстонии (по 6 очков).

Напомним, лучшая команда из занявших третьи места получит автоматическую путевку в финальную часть Евро-2106. Остальные восемь сборных проведут стыковые матчи.

Рейтинг составляется на основе отборочных матчей за исключением тех, которые команда провела против последней сборной в своей группе.