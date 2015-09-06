Булыкин: «Было видно, что футболисты российской сборной хотели обыграть шведов»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной России в матче отборочного турнира к Евро-2016 со Швецией (1:0).

«Наверное, нам удалось обыграть шведов за счет желания и индивидуальных качеств некоторых игроков, в том числе и Акинфеева.

Было видно, что футболисты российской сборной хотели сегодня обыграть шведов и, таким образом, сделать приятное болельщикам.

Сборная России всегда загоняет себя в тяжелое положение, а потом из него выбирается. Будем надеяться, что в этот раз у нас опять получится выбраться и все-таки поехать на такой большой праздник, как чемпионат Европы», – сказал Булыкин.