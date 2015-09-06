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    • Главный тренер сборной Лихтенштейна: «Постараемся преподнести сюрприз в оставшихся матчах»

    Главный тренер сборной Лихтенштейна: «Постараемся преподнести сюрприз в оставшихся матчах»

    Главный тренер сборной Лихтенштейна Рене Паурич прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче к Евро-2016 с Черногорией (0:2). Наставник отметил, что его подопечные способны преподнести сюрприз в оставшихся встречах. Напомним, в ближайшей игре, которая состоится 8 сентября, Лихтенштейн на своем поле сыграет со сборной России.

    «Сборная Черногории с первых минут оказывала на нас давление и создала множество голевых моментов. Черногория заслужила эту победу, и я желаю ей удачи в следующих матчах. Мы же в последних трех играх постараемся преподнести хотя бы один сюрприз. Но уже сейчас мы должны быть довольны тем пяти очкам, что нам удалось набрать в этом отборочном цикле», — сказал Паурич.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 06:49
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