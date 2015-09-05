Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Симонян: «У Слуцкого случился прекрасный дебют»

    Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился впечатлениями от просмотра матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными России и Швеции.

    «Игру можно расценивать по-разному, но то, что команда стремилась к победе от первой до последней минуты, очевидно. Ошибки бывают в каждой игре, но, конечно же, ребят нужно поблагодарить за эту победу. Особо хочу отметить Игоря Акинфеева. Он часто спасал нас, особенно в последние минуты, когда было такое сумасшедшее напряжение, – сказал Симонян. – Леонида Викторовича Слуцкого от всей души поздравляю, у него случился прекрасный дебют. Где-то контроль мяча потеряли во втором тайме, в первом этого не было. При этом были моменты, которые мы могли реализовать. Я думаю, Хамрен правильно заменил Ибрагимовича. Может быть, там какие-то другие причины. Травма, например. Тренеру виднее. Но в принципе, Златан не впечатлил сегодня».

    Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    tims
    1441496478
    Не этой коррумпированной г н и д е Симоняну рассуждать о том, что сегодня получилось у сборной при Слуцком, что нет. Я не припомню, чтобы этот так называемый вице-президент РФС хоть раз хоты бы минимально критически прокомментировал реботу в российской сборной халтурщика Капелло. Да и как критиковать того, за поддержку многомиллионного (в евро) контракта которого был получен откат...
    Ответить
    ologreds
    1694997236
    numo441441
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+