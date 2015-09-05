Симонян: «У Слуцкого случился прекрасный дебют»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился впечатлениями от просмотра матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными России и Швеции.

«Игру можно расценивать по-разному, но то, что команда стремилась к победе от первой до последней минуты, очевидно. Ошибки бывают в каждой игре, но, конечно же, ребят нужно поблагодарить за эту победу. Особо хочу отметить Игоря Акинфеева. Он часто спасал нас, особенно в последние минуты, когда было такое сумасшедшее напряжение, – сказал Симонян. – Леонида Викторовича Слуцкого от всей души поздравляю, у него случился прекрасный дебют. Где-то контроль мяча потеряли во втором тайме, в первом этого не было. При этом были моменты, которые мы могли реализовать. Я думаю, Хамрен правильно заменил Ибрагимовича. Может быть, там какие-то другие причины. Травма, например. Тренеру виднее. Но в принципе, Златан не впечатлил сегодня».

Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.