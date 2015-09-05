Широков благодарен болельщикам за поддержку

Полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о том, что помогло команде одолеть шведов в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

«Сегодня эмоций добавили, играли с большим настроением, все сплотились вокруг нас, плюс болельщики хорошо поддерживали нас весь матч, в конце, когда нужно было добавить, за счет них только продержались, – сказал Широков. – Выходили с намерением выиграть, хорошо, что отстояли победу. Нам надо выиграть еще три игры, а там посмотрим, как сложится ситуация, шансы занять второе место есть».

Напомним, в итоге подопечные Леонида Слуцкого одержали победу со счетом 1:0.