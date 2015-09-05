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    Ибрагимович: «Без меня сборная Швеции играла даже лучше»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о том, почему не вышел на второй тайм прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

    «О замене попросил сам, продолжать матч уже не мог. Думаю, без меня у команды получилось даже лучше, – сказал Ибрагимович. – Мы должны были сравнивать счет, но, к сожалению, не повезло. Россия ничем особо не удивила. Думаю, игра была равной. Что касается моего здоровья, то ничего конкретного сказать не могу, для начала поговорю с врачами».

    Напомним, в итоге шведы потерпели поражение со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 22:17
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    Комментарии (8)
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    kolc40
    1441482375
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    3fire
    1441483497
    А вас не удивлять на поле вышли, а выигрывать!
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    El_Chori
    1441483614
    Круто, что признал, ибо это правда!
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    95-shishani-95
    1441485068
    Неужели это намек на уход из сборной?
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    OlegVEK
    1441491137
    Нехрен радоваться.....Мы у Швеции должны минимум 3-0 выигрывать.....
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    Звезда запаса
    1441608324
    Златан - красавец, апплодировал, когда наши гол забили. Уважение к сопернику - настоящий профессионал.
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    ologreds
    1694997236
    numo441436
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