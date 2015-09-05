Ибрагимович: «Без меня сборная Швеции играла даже лучше»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о том, почему не вышел на второй тайм прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

«О замене попросил сам, продолжать матч уже не мог. Думаю, без меня у команды получилось даже лучше, – сказал Ибрагимович. – Мы должны были сравнивать счет, но, к сожалению, не повезло. Россия ничем особо не удивила. Думаю, игра была равной. Что касается моего здоровья, то ничего конкретного сказать не могу, для начала поговорю с врачами».

Напомним, в итоге шведы потерпели поражение со счетом 0:1.