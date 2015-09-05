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    Дзюба: «Ибрагимович понял, что ловить ему нечего»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции, отдельно остановившись на своем голе и замене форварда гостей Златана Ибрагимовича.

    «Все красавцы! Моему голу предшествовала очень хорошая комбинация. Потрясающий пас Широкова, да и Смольников молодец, – сказал Дзюба. – Перед моим ударом на газон лег швед, и я думал, как бы в него не попасть. Волновался, когда летел мяч, но, слава богу, попал. Поле было тяжеловатым, с 60-й минуты стало сводить ноги. Ибрагимович? Он в первом тайме понял, что ловить нечего и ушел. В конце нам пришлось тяжело, спасибо Акинфееву. Но и мы имели хорошие моменты на контратаках».

    Напомним, сборная России переиграла шведов со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 22:05
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    Комментарии (13)
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    Fedor Caligula
    1441480542
    Играчишко!!! как всегда в своём репертуаре!!! так отзываться о колегах - гадить себе на голову!!!
    Ответить
    95-shishani-95
    1441483635
    Он бы показал тебе, будь он в форме! Дерево ты
    Ответить
    nim-
    1441485047
    Слишком серьезно воспринимаете слова Дзюбы о Златане. Очевидно же, что он не всерьез это сказал.
    Ответить
    astan4o
    1441485251
    Златан после травмы, был бы в форме то разнес бы всю оборону
    Ответить
    Sanches65
    1441485642
    Дзюба больше клоун, чем футболист.
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1441489735
    НУ КОГДА ТЫ АРТЁМ ТАКЖЕ ЧАСТО БУДЕШЬ ЗАБИВАТЬ КАК ЧЕСАТЬ ЯЗЫКОМ?
    Ответить
    За Спартак1922
    1441492317
    Ой млять) Попал в пустые ворота, молодец. Всю игру исполнял, дерево, ей богу. P.S. Акинфеев в порядке. Очень хорош
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    протон1
    1441496854
    ааххаха. отомстил))) дзюба!
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    Добрый Бобер
    1441516019
    Забил - спасибо.
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    ologreds
    1694997236
    numo441435
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