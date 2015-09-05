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    Слуцкий: «Игра пронеслась как одна секунда»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

    «Очень рад, что одержали победу в первом матче, – сказал Слуцкий. – Первые 65 минут играли достаточно качественно, создали множество моментов, а у шведов их не было. В концовке ответственность, утомление, несыгранность сказали свою роль, плюс шведы играли в три нападающих. Мы очень рады, что сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности. Матч очень волнительный, но было очень похоже на то, как в Манчестере играл с ЦСКА. Игра пронеслась как одна секунда – когда мне казалось, что середина первого тайма, вышел резервный арбитр с табличкой. Увлеченность игрой была настолько глубока, что даже переборола гиперволнение, которое, безусловно, присутствовало».

    Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 21:53
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    Комментарии (15)
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    LOKOShamilLOKO
    1441482530
    Уважаю этого тренера , еше раз доказал что он этого заслуживает!!!
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    3fire
    1441484089
    Ещё три игры Лёня и вся Россия будет восхищаться тобой!
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    Sokol64saratov
    1441491904
    Слуцкий лучший, и если даже что то пойдет не так, я все равно буду его уважать,потому как этот человек искренен, честен, добр со светлой душой. Кто то не согласен?????)))))
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    RONY09
    1441494513
    Слуйкий делает результат ,а не балаболит .Вот за что можно его уважать .
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    eaguar
    1441497311
    Бедный Мутко . Вступил на пост президента РФС , начал работать . Пришёл к игрокам сборной и сказал : Если не выиграите - не видать вам зарплат (даже клубных) . Игроки начали бегать . Слава же достанется другому человеку .
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    prosto boss
    1441515604
    Вы все кто хает дзюбу попытайтесь сдала все то он нападающий среднего класса а вы лохи сделайте хотя бы то, что сделал он прежде чем хаять его да с вашими навыками даже в самую слабую команду не возьмут так что молчали бы
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    prosto boss
    1441520351
    А
    Ответить
    vladimir63
    1441526978
    замены пугают ! убрал нападение и широкова ! забей шведы и всё ! НАПАДАТЬ НЕ КОМУ !
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    ЖОРРО
    1441570398
    Молодцы!Победили!Сейчас главное результат!
    Ответить
    ologreds
    1694997236
    numo441434
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