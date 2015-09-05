Юран: «Хочется пожелать нашим парням победы. Но я реалист...»

Бывший футболист сборных СССР и России Сергей Юран поделился ожиданиями от матча национальной команды со Швецией в рамках отборочного этапа к ЧЕ-2016.

«Столько всего произошло в нашем футболе за лето... Но эмоции ребятам нужно оставить в гостинице: если помчат на чужие ворота с первых секунд, ничего хорошего не выйдет. Тут уж карты в руки Леониду Слуцкому, его тренерскому таланту. Хочется пожелать нашим парням победы. Но я реалист... Шведы – бойцы, будут профессионально сушить игру и ждать нашей ошибки. Ведь их устроит и ничья. Главное для россиян – сдержать Ибрагимовича. И самим показать зубы в атаке: например, за счет набравшего форму Дзагоева. Но моментов в любом случае много не будет. Тем внимательнее нужно отнестись к реализации», — сказал Юран.