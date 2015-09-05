Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Руни: «У меня еще есть время, чтобы выиграть чемпионат мира»

    Руни: «У меня еще есть время, чтобы выиграть чемпионат мира»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что его пока рано сравнивать с сэром Бобби Чарльтоном, чей рекорд он может побить в ближайшее время. Напомним, что Руни забил 48 мячей за сборную, в то время как у Чарльтона на один мяч больше.

    «Пару лет назад люди говорили, что Месси не ровня Марадоне, потому что он не выиграл чемпионат мира. Хотя на мой взгляд, как игрок Месси лучше Марадоны. Но это футбол — тут все зависит от трофеев.

    Сэр Бобби Чарльтон выиграл чемпионат мира в 1966 году. У меня еще есть время, чтобы добиться того же самого», — заявил Руни.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997240
    numo441384
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+