Бубнов: «Ибрагимовича надо провоцировать, он может ответить»

Эксперт Александр Бубнов посоветовал игрокам российской сборной, как действовать против нападающего Златана Ибрагимовича в отборочном матче к Евро-2016 против команды Швеции.

«Когда у тебя в команде есть такой игрок, как Златан Ибрагимович забить можно в любой момент из ничего. Любой стандарт, любой отскок или удар он может превратить в гол. Хотя было много матчей, особенно в сборной, когда Ибрагимович валял дурака — не участвовал в отборе, не прессинговал. Может и психануть, если его вывести из себя — удаления в Лиге чемпионов мы прекрасно помним. Так что где-то можно аккуратно на него таким образом воздействовать, провоцировать: может ответить. Хотя вероятность того, что он нам забьет, достаточно высока», – считает Бубнов.