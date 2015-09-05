Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов: «Ибрагимовича надо провоцировать, он может ответить»

    Бубнов: «Ибрагимовича надо провоцировать, он может ответить»

    Эксперт Александр Бубнов посоветовал игрокам российской сборной, как действовать против нападающего Златана Ибрагимовича в отборочном матче к Евро-2016 против команды Швеции.

    «Когда у тебя в команде есть такой игрок, как Златан Ибрагимович забить можно в любой момент из ничего. Любой стандарт, любой отскок или удар он может превратить в гол. Хотя было много матчей, особенно в сборной, когда Ибрагимович валял дурака — не участвовал в отборе, не прессинговал. Может и психануть, если его вывести из себя — удаления в Лиге чемпионов мы прекрасно помним. Так что где-то можно аккуратно на него таким образом воздействовать, провоцировать: может ответить. Хотя вероятность того, что он нам забьет, достаточно высока», – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Газон
    1441440057
    Бубнов прав. Только если ибра, потом наших защитников не побьет.
    Ответить
    Truly
    1441445990
    Дурак этот Бубнов. Эксперт...И защитником был таким же, хорошо помню.
    Ответить
    Дагыстанец
    1441452417
    Готовы делать все только не играть
    Ответить
    ologreds
    1694997240
    numo441364
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+