Лев: «Из-за наших ошибок в обороне поляки могли сравнять счет»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Eвро-2016 над Польшей (3:1). Наставник остался доволен игрой своих подопечных в атаке, но в тоже время отметил ошибки в оборонительных действиях.

«Польша лидировала в группе. Нужно было победить, чтобы это изменить. Сборная Германии доминировала на протяжении встречи и продемонстрировала несколько хороших атак. Но мы усложнили себе задачу, допуская ошибки и не реализуя собственные моменты.

Счет мог быть 3:0 в нашу пользу, но стал 2:1. У поляков было несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет. Все из-за наших ошибок. Хорошо, что мы создали столько моментов. С другой стороны, команда могла обеспечить себе комфортное преимущество раньше», – отметил Лев.