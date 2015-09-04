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    Бубнов: «Шведы будут играть на ничью»

    Российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своем видении предстоящего матча сборных России и Швеции в рамках отбора на Евро-2016. Эксперт считает, что шведов вполне устроит ничья.

    «С точки зрения стратегии шведы приедут играть на ничью. Сохранив отрыв в четыре очка за три тура до конца, они практически гарантируют себе прямое попадание на Евро. Нам же выигрывать нужно во что бы то ни стало. Поэтому будем вынуждены раскрываться и атаковать большими силами», – делится своими мыслями Бубнов.

    Он ждет от сборной России как минимум забитого одного гола и уверен, что в воротах будет голкипер ЦСКА.

    «Оборона сборной Швеции не выглядит непроходимой, хотя футболисты там высокого уровня. Если нас не подведет реализация, забить как минимум один гол должны. Кто сыграет в воротах? Игорь Акинфеев, это без вариантов. Даже смешно представить, чтобы тренер ЦСКА поставил в ворота Лодыгина или Реброва«.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2015 23:34
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